國安局將有重要人事異動。現任副局長陳進廣中將屆齡退休，確定由台灣高檢署主任檢察官徐錫祥接任。據了解，徐錫祥是選舉查賄高手，高層選擇他出任副局長，顯然是在強化情蒐與偵查能量，這也是國安局成立以來，首位由檢察體系出任副局長。

特殊的是，徐錫祥畢業於台中師專、當過小學老師，1990年通過司法官特考及律師考試，並完成中興法商法律研究所碩士學位。

徐曾當過1年律師，於司法官訓練所31期結業後，歷任新北、彰化、新竹等地檢署檢察長，還當過海巡署政風室主任，法界資歷相當完整。