時序即將進入9月，運勢如何變化？命理專家小孟老師提到，9月遇到五星同時逆行，代表會出現需自省或調整的狀況，別因此而不耐煩，應該要好好面對，而12星座中運勢最差的是雙子座、摩羯座及水瓶座，工作與感情狀況都要注意。

小孟老師在臉書粉專提到，9月初容易受金星及水星逆行影響，水星逆行於處女座，表示須留意健康、溝通、交通及電子用品等問題，處理完的資料一定要備份，此外9月有五星同時逆行，會遇到需反省或自我調整的狀況，別因此覺得不耐煩而逃避，這些事情可能會以不同形式出現，此外也別聽信謠言，應求證真相，而金融市場近期會出現話題性炒作，別急著跟風，需先評估好手上資金，別起貪念借錢投資，以免因小失大。

●第三名、水瓶座

水瓶座在工作上總覺得提不起勁，需要前輩給予心理建設或指引，才容易在困境中找到方向，另外可以在9月安排課程進修，無論哪種類型，都對身心有益處。財運的話則是別聽信別人的消息而亂投資，保守理財才能留住金錢。

另外感情方面，若已有對象了，建議給自己一些獨處時間，或改變與伴侶的相處方式，重新認識彼此，能夠保持新鮮感，而單身者受過去感情影響而難以向前，建議拋下不愉快的經驗，好好對待眼前新的對象。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：紅色

貴人：摩羯座

小人：天蠍座

●第二名、摩羯座

摩羯座工作上應注意付出的時間與成本是否成正比，近日會覺得負擔太重，獲得的效益與薪資沒想像中好，建議找時間與老闆討論薪資調幅問題，若是自己創業，應思考商品服務是否要調整價位，而整體財運不算太差，可靠另一半幫忙發財，但要小心金融詐騙。

有對象的摩羯座在情感方面，需多與另一半交流，由於平時工作忙，導致相處時間變少，建議休息時多接近大自然，而單身者容易出現長輩幫忙介紹對象，若本身不排斥，也可以試試看，或許能遇到契合的人。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★

幸運色：咖啡色

貴人：雙魚座

小人：金牛座

●第一名、雙子座

雙子座近日工作上會遇新挑戰，此時腦袋須保持清晰，才有能力應對，另外上司還會安排新任務，雖然曾懷疑自己是否能勝任，但他們知道只要有心，沒有事情是無法解決的。而財運則是最近物慾特別強，容易迷上某些東西，買東西應適可而止，以免花光積蓄。

感情方面須注意，有伴侶者常因工作忙碌，沒有時間陪伴另一半，導致彼此間出現怨言，建議多花心思關心愛人，才不會產生不安全感，單身者想脫單比較困難，因為雙子座是出了名的花心，若有心儀對象，就要釋出誠意，讓對方接收到真心。

工作運勢：★★

愛情運勢：★★★

幸運色：金色

貴人：射手座

小人：處女座