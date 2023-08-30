台中四張犁的三官堂供奉「三官大帝」。（楊登嵙提供／陳淑芬台中傳真）

今天是農曆7月15日中元節，命理專家楊登嵙表示，中元節是「三官大帝」中的「地官大帝」壽辰，也是「補財庫」的好時機，財庫代表個人的旦夕禍福運勢及金錢財富，若自覺運勢不佳，可祭拜「三官大帝」補強。

楊登嵙指出，台灣單獨祭祀「地官大帝」的廟宇不多，但只要有祭祀玉皇上帝的廟通常也會祭祀「三官大帝」，並不難找。供品為香、酒、蠟燭、鮮花、五樣水果、金紙、金元寶、疏文奏表；祭拜金紙為壽金、刈金、土地公金、天公金。

「沒有補財庫就像口袋破漏！」楊登嵙建議民眾，在求財前先補財庫，最好的時間是農曆正月初五「迎財神」、正月初九「天公生」、正月十五「元宵節」、三月十五「武財神生日」、七月十五「中元節」及十月十五「下元節」。

楊登嵙說，「三官大帝」指的是道教中掌管天界（天府）、地界（地府）、水界（水府）等三界之神，分別為天官、地官和水官，就是俗稱的「三界公」，客家人稱為「三界爺」，又稱「三元大帝」，神格崇高，僅次於玉皇上帝。

根據民間信仰，人的財富來自天庫、地庫、水庫，對照神明即是「三官大帝」。

楊登嵙表示，「三官大帝」誕辰就是「三元節」，民間各有慶典法事，「天官」生日是「上元節」，舉行祈福法事；「地官」生日為「中元節」，普渡孤魂；「水官」生日是「下元節」，請神明為運勢不好的人消災解厄，若自覺運勢不佳，常破財、損財，可透過呈上疏文，祭拜「三官大帝」補強。

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