商周作圖嘲諷！侯競辦怒要求道歉 疑小編有個人不良動機 @ChinaTimes ​

針對商業周刊臉書粉專貼出多張圖文，卻刻意忽略國民黨總統參選人侯友宜對相關政策的立場與談話，侯友宜競選辦公室對此感到非常憤怒與遺憾。經侯辦查詢，該篇文章是商周小編自行搜尋資料後發出，商周事先並未與競選辦公室聯繫。

侯友宜競選辦公室表示，侯友宜的能源及科技產業政策與說法，網路上可以很容易搜尋到，也可以跟競辦詢問。如此草率發文，已經對侯友宜造成嚴重傷害，背後是否有小編個人不良動機，令人質疑。

商業周刊是專業的財經媒體，侯友宜辦公室呼籲，商周應嚴正處理此事，商周小編應儘速嚴正澄清並道歉。