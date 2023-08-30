高雄市文化局於2017年推出的「駁二共創基地」，打造一個共同工作空間，邀請文化創意人才與企業進駐，經由實體空間共享及建構交流平台，不斷加入新的價值創造者，這幾年來頗受好評。延續此理念，由第一銀行高雄倉庫改裝而成的「駁二共創2號基地--共享工作空間」，8/30起試營運，開放民眾租借使用，不僅基本設備應有盡有，空間細節更隨處可見設計巧思，試營運期間推出日租座位199元的優惠價，想找尋一個安心方便工作環境的朋友，可以前來體驗。

會議室包廂滿足會議及接待客戶等需求，隱私且獨立的討論空間不會被外界干擾！（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市文化局長王文翠表示，有別於傳統商務辦公室需長期簽約，「駁二共創2號基地--共享工作空間」提供流動式日、月租座位，及固定式月租座位等多元方案，配置110席個人座位，使用者能依照工作需求彈性安排租期。駁二共創2號基地鄰近輕軌駁二蓬萊站，交通便捷，還能就近串連大駁二地區眾多文創人才與資源，對於出差洽公及從事設計、文創、文字的自由工作者而言，是超高CP值的夢想工作場域，也是高雄對於文創產業工作者的一份心意，提供好的環境，匯集好的人才。

2017年推出的「駁二共創基地」， 位於大勇路11號3、4樓，這些年來與新創團隊共創價值與能量，廣受好評，許多文創業者在此成長茁壯。2021年第一銀行高雄倉庫正式納入駁二版圖，成為駁二的第26座倉庫，賦予「駁二共創2號基地」的使命，提供更大更完善的空間讓設計業者進駐。「駁二共創2號基地--共享工作空間」不僅具備網路、插座、置物櫃、多功能事務機、咖啡器具、茶水等基本設備，若有會議及接待客戶等需求，還能租用會議室包廂，隱私且獨立的討論空間不會被外界干擾。

「駁二共享工作空間」設備應有盡有，還可以手沖咖啡補充工作所需咖啡因。（圖片來源：高雄市文化局提供）

駁二共創2號基地臨必信街側，更精選了三間美感設計店家進駐，包含定期展出當代藝術作品的「嚴禁煙火畫廊」，提供藝術藏家們彼此交流的平台；即將於近期開幕的「Oskay Store設計選品」，展售原裝設計家具家飾，結合平面設計與陶藝，創造居家設計氛圍；咖啡、甜點、場景都令人驚豔的「Oracle神諭咖啡」，不僅是熱門打卡店，憑共享工作空間租借當日發票，即可享有外帶美式咖啡、拿鐵折40元優惠，為工作補足咖啡因與活力。有興趣的朋友可以上駁二共創基地官網(https://pier2base.tw)查詢相關訊息。