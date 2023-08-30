基於中國大陸遊客是疫前遊泰最大的族群，故泰國政府希望能增加，大多數國際旅客在泰國停留的時間，目前很多只能合法停留最多15或30天。同時，也要擴大免簽國家的數量。

賽塔28日曾親赴泰國機場，與航空業者的高層共商激勵當地觀光業的方法，主要是第四季快到了，要把握傳統旺季的時間。賽塔在以前叫做推特的X平台上推文，航空公司願意多增班20%，並加速旅客通關流程。

泰國政府指出，明年的觀光收入要提高至3.3兆泰銖，要靠旅遊業者短期提供最好的經濟成長激勵。根據泰國央行統計，觀光業占泰國GDP的12%，每五個就業人口中，就有一位是跟旅遊業相關的。

普吉島旅遊協會（PTA）認為，對來自中國大陸以及印度的旅客來說，不要索取申請簽證費用，會比直接給予免簽要好。截至7月止前往普吉島的外國遊客數量，約占疫前總數70%，但陸客的復原比例僅30%。

日本金融服務業者野村（Nomura）統計，2023年全泰國的外國觀光客人數可望達到3000萬人次，幾乎是去年1120萬的3倍。根據泰國官方計算，其實去年至少有1750萬人次遊泰。

七月赴泰旅遊人數最多的中國大陸，也只有近42萬人次而已，陸客回流的速度緩慢。在2019年疫前的時候，泰國曾寫下創新高紀錄的4000萬外國遊客中，約有28%來自中國大陸，並在泰國花費1.9兆泰銖。

野村證券指出，陸客不喜歡去泰國遊玩，應該是跟五月推出的較嚴格電子簽證規定有關，尤其對團客限制較多。還有，泰國仰賴觀光客的較小城市，對中國大陸經濟成長不佳可能比較有微詞。

為了彌補這一項缺口，PTA建議增飛前往普吉島以及海灘受歡迎的甲米（Krabi）航班。同時，延長白俄羅斯、哈薩克以及俄羅斯的觀光簽停留泰國的日期，因為這些遊客的消費能力通常比陸客以及大馬遊客要高。不過，就算泰國簽證大幅放寬，中國大陸景氣還是不見起色的話，陸客應該也不會想去泰國觀光。