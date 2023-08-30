技嘉在AORUS Z790 X世代主機板中，透過搭載尖端技術，讓這些主機板提供最優秀的DDR5相容性和效能，支援高達DDR5 XMP-8266及以上的效能。而DDR5 XMP自動超頻功能，可以讓玩家輕鬆點選並啟用功能，便將原生DDR5-5600提升至DDR5-6000。此外，全新導入的背鑽孔技術，能強化訊號完整性，完美提高系統效能和可靠性。

AORUS Z790 X世代主機板為了簡化玩家組裝電腦的流程，提供眾多創新功能設計。M.2 EZ-Latch Click提供無螺絲安裝M.2散熱片的方式，而M.2 EZ-Latch Plus則簡化了M.2 SSD安裝過程。PCIe EZ-Latch(Plus)可以輕鬆卸下顯示卡。此外，專屬於Z790 AORUS PRO X和B760M AORUS ELITE X等機種的Sensor Panel Link，簡化了傳感器面板的設置，讓玩家輕鬆體現無需佈線的安裝方式。Z790 AORUS XTREME X則配備了一個5吋LCD Edge View螢幕，可以顯示系統狀態或玩家客製化的圖像。

至於散熱方面，AORUS Z790 X世代主機板以先進的全金屬散熱設計來處理高強度工作負載。AORUS XTREME X和AORUS MASTER X等旗艦機種採用VRM Thermal Armor Fins-Array設計，讓散熱表面積增加了最多10倍，透過獨特的奈米碳塗層設計，進一步提升10%的散熱能力。而M.2 Thermal Guard、Thermal Guard XL，甚至XTREME等獨特散熱設計，更能為PCIe 5.0 SSD的高速運作提供量身定制的最佳散熱效果。此外，I/O背板的通風孔設計，更能進一步強化散熱，讓整體系統溫度降低達7°C。