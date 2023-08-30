位於基隆市中正區的祥豐營區，上月於演習期間因搬運砲彈發生爆炸意外，造成多位官兵輕重傷，也讓附近民眾人心惶惶，希望可以搬遷軍營，保障居住安全。（徐佑昇攝）

基隆市的祥豐營區彈藥庫上月於演習期間發生爆炸，其中2名士官被炸斷手臂並截肢，而該意外也讓地方長期要求遷移彈藥庫的聲浪湧現。基隆市長謝國樑近日已就該議題拜會國防部長邱國正，謝表示國防部目前雖沒有遷移計畫，但邱承諾營區距離民宅300公尺內，將不會放置具有爆炸性的砲彈，只會放輕兵器如槍械子彈等。謝也再度重申，仍希望朝遷移方向爭取，保障市民的安全。

祥豐營區遷不遷？ 謝國樑：邱國正承諾距民宅300公尺內不存放砲彈

謝國樑表示，近日他已率市府團隊拜會國防部長邱國正，就祥豐營區表達因距離民宅過近，地方居民認為不安全，希望能夠遷移的心聲，同時也向國防部確認祥豐營區之彈藥庫有無遷移計畫。

謝指出，邱國正向他表示，因應國防之需求，目前仍沒有遷移計畫及替代地點。但邱也有允諾，未來營區距離任何民宅方圓300公尺內的地點，將不會放置有具有爆炸危險性的砲彈，只會放輕兵器例如槍械子彈等軍備，應不會對周遭環境造成重大的危害。

謝強調，從前陣子祥豐營區發生的爆炸意外憾事可知，長期看來祥豐彈藥庫仍有遷移的必要性，邱部長承諾距民宅近的地方不會放置破壞力大的砲彈，雖然並不是最完美的方案，但也讓祥豐街和中正區民眾相對比較安心，相信軍方在實際運作過程，不會造成民宅的危害，也希望國防部能確保安全。

另外針對營區外觀美化的部分，謝也希望國防部能與市府相關單位合作研擬，讓營區可以擺脫過去老舊的形象，一同改善市容。

邱國正於謝拜會時表示，在重要地點設置彈藥庫仍有必要性，彈藥庫是依作戰任務需求考量而設置，突然搬遷將影響防衛作戰戰力。但距離民宅過近的問題，國防部會依據彈藥的安全量距，將鄰近民宅的地區改放沒有爆炸性的輕兵器軍品。