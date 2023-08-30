立法院教文委員會5月決議，數位部須就「數位平台與媒體議價」國際政策模式暨台灣立法方向與架構研析提交專題報告，終於提出，但內容未提解方和業界共識，僅有國際趨勢。立委范雲直指，數位部花了3個月的時間心血、卻僅產出未有新進度的結論與建議，喊話部會拿出決心，不要讓媒體業界持續乾等。

數位部昨日提出「數位平台與媒體議價」專案報告，總結出國際立法趨勢與效應、立法架構與主管機關，但對於立法方向、與媒體和平台對話內容皆未多著墨。

范雲指出，她樂見報告盤整國際間所循之政策模式與國際趨勢，這些足以成為台灣未來討論政策模式的借鏡，但整份報告僅是資料的搜集整理，隻字未提攸關媒體議價制度立法的關鍵議題。

不過，范雲表示，對於「如何因應不同政策方向造成的影響」、「依台灣的媒體與數位產業生態及法律架構，哪種模式比較可行」和「若立法後數位平台採取反制作為，台灣如何面對」等具體立法方向的立場和態度，實為可惜。

由於數位部已召開兩輪「數位平台與新聞媒題對話平臺會議」，今日又預計與Google展開第三輪會議，然而報告卻未見前兩輪對話會議，媒體、數位平台是否取得哪些共識，又存有哪些爭議或哪些可行因應解方，欠缺雙方立場和觀點，恐難在基於台灣產業現況的基礎上，討論政策取向。

范雲指出，報告主要兩點結論和建議早已是關注此議題者的共識，她已多次提醒數位部要跨部會協調合作，但花了3個月時間卻僅產出未有新進度的結論與建議，「這不是讓關注此議題、切身相關的媒體業界持續乾等？」

范雲表示，台灣不能僅觀察國際行動，而在國內立法無所作為，媒體業界期待的是政府提出未來的立法方向、願景，更重要的在於期程，而非資料整理與空泛建議，呼籲數位部拿出解決問題的決心，本會期盡速提出院版、交付立法院審查。