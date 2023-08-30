在高雄旗山陸軍服役的21歲葉姓男軍人於去年10月騎重型機車行經旗山區旗甲路四段，他因為超速撞擊靠路邊行走的82歲王黃姓婦人，婦人送醫不治。圖為車禍現場。（資料照片／林瑞益高雄傳真）

在高雄旗山陸軍服役的21歲葉姓男軍人於去年10月騎重型機車行經旗山區旗甲路四段，他因為超速撞擊靠路邊行走的82歲王黃姓婦人，婦人送醫不治。由於葉男已經與家屬達成和解，橋頭地院法官審理後依過失致死罪判處他徒刑8月，緩刑5年。

葉姓男子於去年10月23日晚間8時騎重機行駛於旗甲路四段，當地速限為50公里，但葉男當時的時速約75公里。他行駛至該路段749號前因未注意走在路邊的王姓婦人，煞車不及而撞擊王婦。王婦傷重送醫，於同日晚間不治。

葉男在事發後也因為受傷被送往旗山醫院，他在警方察覺前向到醫院處理的警員坦承肇事。由於葉男犯後態度良好，且與家屬達成和解，橋院法官審理後依過失致死罪判處他徒刑8月，緩刑5年。 葉男得在緩刑期間賠付款項給家屬。

陸軍八軍團對此表示遺憾，事發後已經對葉男記1小過處分，且葉男已經今年7月26日至橋頭地院調解庭與對方達成和解。目前葉男仍在服役。軍方也說，日後會教育官兵遵守交通速限，盼能杜絕車禍。

旗山警方表示，事發現場是雙向兩線道，路況單純，將在死亡車禍的地點豎立告示牌，籲請民眾小心慢行，也將不定時安排警員到場做測速照相。