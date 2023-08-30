鼎恒在2013年創立，幫助超過1500家客戶實現更安全的營運、更高效的管理、更全面的人才發展及創造更高的營收，踏上ESG永續經營之路。10年來鼎恒創下許多首例，不但成為台灣第一家興櫃的HR SaaS領導品牌，還擁有台灣、大陸、越南3地共4個營業據點，旗下產品服務串接HRM、HRD、員工福利等更是業界首見，也讓MAYO成為財富世界500強企業指定合作廠商。

創辦人暨執行長簡士評指出，數位轉型已成為趨勢，鼎恒運用人資管理的專業知識、技術創新和對市場變化的敏銳洞察，提供多樣化解決方案，幫助企業實踐各階段持續性成長。此外，透過與戰略夥伴結盟，立足台灣、放眼國際。

在與微軟合作上，鼎恒是微軟戰略夥伴團隊台灣首家HR SaaS合作夥伴。SPT-DN計畫為邀請制的長期策略夥伴，在全亞洲僅挑選20家以內的企業，顯示微軟高度肯定鼎恒於企業管理領域的成就，未來將結合彼此在技術、市場開發、夥伴關係等資源，深入東南亞，讓企業數位轉型遍地開花。

此外，鼎恒也是Oracle NetSuite在台灣第一間SuiteCloud Developer Network(SDN)合作夥伴，整合NetSuite ERP與Apollo HRM系統能為客戶打造更具彈性和可擴展性的解決方案，並透過串接人力資源管理與業務、財務資訊，進行全面性分析，跨部門的資訊流通提高企業運營效率，減少信息落差，從而高效應對市場變化，落實與時俱進的戰略佈局。

宏碁資訊(6811)為符合上市櫃公司對於內稽內控的要求，在2019年選購Apollo雲端人資系統提早佈局人事管理，Apollo優勢在於可以配合集團整合人事出勤資料，又能單獨進行薪資結算，更重要的是符合集團對於資訊安全與穩定度要求，保障內部資料安全無疑慮，並幫助宏碁資訊在去年正式掛牌上櫃。另一方面，桂盟(5306)選擇使用Apollo來達成全球協作並降低台灣、大陸、越南跨國管理的營運風險，看中的是真正深度合規的雲端系統能夠即時更新，避免地端系統需要大量客製與維護成本的困擾，而在使用Apollo之後也幫助桂盟國際提升300％結薪效率。