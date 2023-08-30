彰化縣長王惠美（後排中）與警方在開學日關懷學童上學情形。 （彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣國小學童於今天開學，受少子化衝擊，全縣173所小學中，竟有87校的新生數在28人以下，等於逾半小學今年新生僅能開1班，且少於10人的更高達32校，其中新生數最少的學校今年只有3名新生，顯示少子化衝擊日益嚴重。

為維護學童上、放學安全，彰化縣長王惠美與警方到鹿港鎮鹿港國小啟動護童勤務，現場還有可愛的警察大頭娃娃一同迎接開心上學的孩童。

彰化縣有173所國小，共有102所學校申請護童專案，彰化縣警局出動208名警力及178名民力，配合學校加強校園周邊交通疏導及護童專案。

開學日氣氛雖熱鬧氣氛，但少子化帶來的衝擊仍揮之不去，今年彰化縣小學的新生數較去年減少了至少1個班。

彰化縣政府教育處督學張淑惠指出，今天是開學日，統計今年的新生入學數，少於28人的有87校，未達10人的有32校，新生數最少的學校為3人。

張淑惠表示，生育率降低，造成少子化衝擊日益嚴重，這是全國各縣市都面臨的問題，必須鼓勵各校努力發展特色，以豐富紮的教學吸引學生留在在地，避免在少子化下，新生又被都會地區學校吸走。

為顧及地方居民感受，以及不希望打擊到學校師長的辦學士氣，教育處不公布新生人數最少的學校名單；至於今年新生人數最多為彰化市南郭國小，約有370餘人，以1班約28人計算，預計可開14班。

彰化縣長王惠美說，縣內每個校長老師用心準備開學儀式，各校用不同的方式來歡迎新生入學，新生的反應有的很興奮、有的害怕，也看到許多家長陪著孩子一起來上學，希望能讓新生感受友善校園，有好的開始，未來學習能開心平安。