桃園市議員陳瑛（右）將代表國民黨參選復興區長補選。（蔡依珍攝）

桃園市原住民自治區復興區長游正英本月病逝，依規定要在3個月內補選，國民黨桃園市黨部30日召開補選提名小組會議，通過提名山地原住民市議員陳瑛代表國民黨參選復興區長補選，原本參選意願強烈的復興區代表會主席張倉豪，經多次協調，決定顧全大局以團結為重，放棄參選禮讓陳瑛。

桃園市原住民自治區復興區長游正英，今年8月6日不幸病逝，市選委會依規定要在3個月內完成補選，國民黨內有復興區代表會主席張倉豪及市議員陳瑛表達爭取參選區長補選的意願。

由於兩人爭取提名參選意願強烈，一度陷入僵局，經市長張善政、議長邱奕勝及市黨部主委黃敏恭多次協調後，復興區代表會主席張倉豪表達國民黨一定要團結不能分裂立場，經思考後願意顧全大局，禮讓市議員陳瑛代表參選。

桃園市黨部今上午召開桃園市復興區第3屆區長補選提名小組會議，小組成員決議建議黨中央徵召桃園市議員陳瑛，代表國民黨參選復興區長補選，將陳報中央黨部。

桃園市黨部主委黃敏恭表示，他非常感謝復興區民代表會主席張倉豪為了國民黨團結及大局著想而禮讓，他也贊許擔任4屆山地原住民議員的陳瑛，多年來大力爭取原住民權益及福利，相信一定能夠得到選民的支持。