新的濱海奇基路線觀光巴士30日起復駛，將由基隆市公車處負責營運。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

隨著疫情緩和，國內旅遊市場逐漸復甦，去年12月底停駛的台灣好行濱海奇基線自30日起，重新恢復營運。這條路線從台鐵基隆站行駛到八斗子站，只不過業者由原先的基隆客運，改為基隆市公車處。

原本這條路線2014年初設時，叫做台灣好行「龍宮尋寶線」，由基隆汽車客運股份有限公司經營，到2019年7月15日，路線調整並更名為「濱海奇基線」營運。到了2020年，因受疫情影響，路線搭乘人次不斷減少，2022年搭乘率僅剩36％，每班次平均搭乘人次不到8人，不具營運效益，經基隆客運與基隆市政府協商，到去年12月底後，該路線便停駛。

不過隨著今年5月，新冠肺炎調整為第四類傳染病，國內的旅遊市場也逐漸復甦。基隆市政府為提供更優質的旅遊服務，以觀光客的角度重新檢視，並規畫新的「台灣好行-濱海奇基線路線」。

新的「濱海奇基線」自基隆火車站發車，終點到台鐵八斗子站。全程將設10站共約20公里左右。基隆市觀銷處表示，濱海奇基線串聯了基隆最具特色的景觀風情，有傳說仙人在此修道登天的仙洞巖佛手洞，及觀光局票選最友善最美味的廟口夜市、基隆要塞司令部、正濱漁港色彩屋、和平島公園、八斗子漁港、海科館（潮境公園）、八斗子車站等，可以輕鬆暢遊基隆各大景點。

由於先前這條路線的營運業者基隆客運，是以疫情影響營運為由，與基隆市政府協調停駛，因此觀銷處也協調基隆市公車處派車經營這條路線，預估將可提供不少外地遊客，能夠一次遊玩基隆市重點景區的優質選擇。