英國政府今天與航空公司聯手，協助因空中交通管制系統故障而滯留歐洲各地機場的乘客能夠一一返家。這起事件嚴重打亂航班起降，且恐怕還會影響好幾天。

路透社報導，英國航空管制系統昨天發生罕見故障，不得不改用人手手動輸入資料，造成1500多個航班取消，而當天剛好是英國部分地區的連續假日，各級學校又即將開學，各大機場都有滿滿的搭機人潮。

在法國度假的波爾（Maria Ball）原本要返回英格蘭西北部利物浦（Liverpool），「昨天在機場被困了大約7、8個小時，感到十分無助」。

她最後在巴黎戴高樂機場（Charles De Gaulle airport）終於找到飛往愛丁堡（Edinburgh）的班機，落地後還需租車、開4小時的車才能回家。

英國國家飛航服務公司（National Air Traffic Services, NATS）執行長羅爾夫（Martin Rolfe）今天針對這次故障事件表達歉意。他並說初步調查顯示，事件與系統接收到的部分飛行數據有關。

羅爾夫在聲明中表示，公司主系統和備用系統做出回應時，採取了暫時中止自動處理程序的手段，「以確保不會向空中交通管制員提供錯誤的安全相關訊息，或者影響空中交通系統其它部分」。

英國交通運輸大臣哈波（Mark Harper）警告，雖然故障已在幾小時內修復，但仍需要數天時間才能解決所有的問題。航班取消影響了飛行班表，意味著飛機和機組人員都無法就位。

哈波今天主持會議，與NATS、英國民航局（CAA） 、各大航空公司、各大機場、多個貿易機構和邊境檢查署（Border Force）進行溝通。他表示，政府將在未來幾天審閱NATS的報告。

哈波表示，政府官員並不認為這次的技術性問題是駭客所為。

航空分析公司睿思譽（Cirium）表示，英國各大機場昨天共取消了790個出發航班和785個抵達航班，這代表起降英國的所有航班中，超過1/4受到影響。

瑞恩航空（Ryanair）表示營運明天將恢復正常。

英國航空公司（British Airways）表示正努力「重回正軌」，並為短途航班乘客提供免費更改日期的服務。

易捷航空（EasyJet）表示，連鎖反應代表著今天早上有部分航班取消。

英國最繁忙的航空樞紐希斯羅機場（Heathrow Airport）通知乘客今天前往機場前，先聯繫航空公司。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120830