耳石脫落的問題可於門診施行耳石復位術治療，病人多能順利康復。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗79歲的傅奶奶本身有三高問題及帕金森病史，近日她只要從床上坐起身時，就會感覺到一陣天旋地轉，甚至還會想吐，因此到醫院就醫。經檢查後證實為耳石脫落引起的眩暈，醫師以耳石復位術治療後，傅奶奶順利康復，不再受頭暈之苦。

大千綜合醫院神經內科醫師李亭儀表示，發生眩暈的原因很多，包含：腦中風、巴金森氏症、藥物副作用、心臟問題、內耳疾病、憂鬱或焦慮等，每種眩暈有其不同的狀況，因此需要經過詳細問診及檢查才能確定病因。

她表示，案例中的傅奶奶頭暈情況是在坐起身及躺下時最嚴重，再加上透過電腦斷層檢查排除腫瘤及出血問題、腦幹聽覺誘發電位檢查排除耳神經問題、以及腦血管超音波檢查排除血流不足與中風的情形，最後診斷出為耳石脫落造成。

李亭儀說，耳石脫落又稱耳石異位或耳石症，是由於內耳構造中控制平衡的細小結晶「耳石」，因不明原因脫落至內耳的另一個構造「半規管」中，當身體和頭部在活動，尤其是轉頭或躺下起身時，耳石會在半規管中滾動，因此引發眩暈的感覺，當停止動作一陣子後，就會稍微緩解。耳石脫落的問題在門診時可施行耳石復位術治療，九成以上的病人都能順利康復。

李亭儀建議民眾，當有頭暈症狀時，一定要盡快就醫，進行相關檢查與診斷，才能獲得最適切的治療，減少頭暈不適持續的時間，並改善生活品質。