夜市自救會會長李怡德（右二）遞交陳情書。（曹婷婷攝）

攤商無奈頭套「救救市井小民」的標語，表達無奈心聲。（曹婷婷攝）

全台知名大東夜市爆出新舊團隊鬧分家，近200位攤商今天上午赴議會高舉陳情白布條，高喊「原位原擺」、「黃偉哲救救攤商」，夜市自救會會長李怡德拜託市長當橋梁代表攤商跟業者溝通，訴求攤商只想維持原地擺攤做生意。

大東夜市經營23年，不只是台南知名夜市也吸引全台觀光客慕名而來，「大大武花大武花」口訣更成為老少都熟稔的順口溜，近期卻因新舊團隊分家，影響攤商生存權，攤商連日來透過市議員陳情心聲，今天更多達近200位攤商上午集結台南市議會前廣場，高舉白布條「市場處放任業者坑殺攤商」等表達不滿心聲，遞交陳情書。

市議員林美燕、王家貞接下攤商陳情書，林美燕表示，大東夜市是台南觀光指標之一，招標過程更換了經營團隊，新業者主導營運後，台南市政府應硬起來，提供一個平台並傾聽攤商心聲，讓業者與攤商能磨合、合作，而非對立。

多名業者吐露無奈心聲，昨晚是最後一天在大東夜市擺攤日，接下來該何去何從都不知道？一名攤商指出，在大東夜市擺攤16年，如想繼續營業得繳交多一倍租金，「所以我要把成本轉嫁到消費者身上？」

一名攤商說，自己鼓起勇氣站出來發聲，昨晚竟有黑衣人來攤商徘徊，讓小孩心生恐懼；他說，當初花錢買權利金，如今被告知一切抹掉重來，自己單純訴求原位原擺，沒有想擋誰財路，不管新舊團隊標到多少面積，向攤商收取租金，讓大家有一口飯吃、有生意做，為什麼這麼難？希望市長能幫幫忙。