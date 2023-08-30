第19屆杭州亞運將於9月23日點燃戰火，身為新興競技項目的《英雄聯盟》，其中華代表隊也正式展開集訓，進行為期4周的高強度訓練。入選國手也將會在這一個月內調整狀態，與隊友們完成磨合，期待在杭州拿下好成績。

電競是全新的體育項目，2018年雅加達亞運上就已經作為表演項目亮相，並證明賽事具備完整競技體系，因此正式被列為杭州亞運的比賽項目，所獲得的獎牌將會計入各國獎牌榜中。其中在8個電競項目中，中華隊派出《英雄聯盟》、《傳說對決》、《絕地求生M》與《快打旋風5》等4隊參與。

其中至今為止依然火熱的英雄聯盟，深受台灣玩家喜愛，本次中華代表團徵召Hanabi（蘇嘉祥，Deep Cross Gaming）、Rest（徐士傑，中信飛牡蠣）、Karsa（洪浩軒，Weibo Gaming）、FoFo（朱駿嵐，EDward Gaming）、Doggo（邱梓銓，Ultra Prime）、 SwordArt（胡碩傑，Ultra Prime），6位選手皆有登上世界舞台經驗，其中效力中國大陸戰隊WBG的Karsa曾獲MSI冠軍、世界賽4強的好成績。教練WarHorse執教中國戰隊FPX時，帶領球隊奪下2019年世界賽冠軍。

英雄聯盟共有13支參賽隊伍，分為4組進行小組賽，採單循環BO1賽制，小組前2名晉級8強。淘汰賽階段則改採BO3。英雄聯盟小組賽賽程將於9月24日開打。