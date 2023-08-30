此次聯貸案由彰銀擔任主辦暨管理銀行，並由合庫、華銀共同主辦，在農業金庫、一銀、兆豐銀、臺企銀、高雄銀、台中銀及板信銀等10家金融機構踴躍參貸下，超額認購達138％，最終以31.8億元結案，顯見銀行團高度肯定與支持耐斯企業集團營運與未來發展。

耐斯企業集團多年來深耕雲嘉地區，事業版圖跨足日用化工、食品飲料、觀光休閒、百貨購物、生技醫療及國防科技等，耐斯廣場為嘉義市內唯一包括百貨商場及五星級餐飲住宿酒店的地標。儘管遭受新冠肺炎疫情衝擊，但耐斯廣場經營團隊透過品牌合作、策略聯盟等優化樓面銷售效益，挺過疫情之際也提升競爭力。

彰銀表示，耐斯企業集團成立迄今已在所屬產業立於翹楚地位，旦集團仍未停下腳步，此次聯貸案部分資金將用以汰換館內老舊設備，與彰銀執行各項資源節約、節能措施等能資源管理行動的理念一致，雙方皆致力於響應政府2050淨零碳排政策。

而在董事長陳志倫帶領下，耐斯廣場秉持已故耐斯企業集團總裁陳哲芳「唯有創新，才能成為領導者」的經營理念，領導耐斯廣場穩健成長，彰銀將持續扮演扶植企業角色，對殷實經營企業給予最大支持，期許雙方穩步達成實現企業社會責任及永續發展願景。