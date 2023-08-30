首先是AI產業競爭加劇。免費的AI工具增加，以及AI服務的新創公司崛起可能帶動相關服務收費下滑，客戶為輝達昂貴的晶片買單的意願可能降低。

報導指出，目前ChatGPT等生成式AI服務的「月費」約為20美元，但分析師預期未來可能跌至「年費」約20美元。《巴倫周刊》專欄作家Tae Kim此前曾表示，輝達最先進的AI晶片「H100」成本約為3320美元，但賣出價格高達2.5萬～3萬美元，利潤達到相當驚人的1000%。

中國市場也是輝達面臨的風險之一，中國經濟低迷不振可能帶來短期風險，而美中緊張局勢升高則可能帶來長期風險。

美國政府禁止輝達將最先進的GPU賣給中國公司，因此輝達轉而在中國銷售性能降低的版本A100。

輝達上周在財報發布後的法說會上坦承美國可能對晶片出口中國祭出更加嚴格的管制。財務長克雷斯（Colette Kress）表示，就短期來看，進一步收緊對中國的晶片出口規定並不會對輝達的財務造成重大損失，「因為我們的產品在全球的需求都非常強勁」，但長遠來看，這將導致美國半導體產業永久失去在這個全球最大市場之一參與競爭與取得領先的機會。

中國疫後經濟一蹶不振、需求乏力，可能促使百度、字節跳動、騰訊和阿里巴巴等輝達的中國大客戶轉向當地供應商。科大訊飛創辦人兼董事長劉慶峰日前公開表示，現在華為的GPU效能已經追上輝達A100。

競爭持續升高以及與客戶「亦友亦敵」，是輝達面臨的第三大風險。超微（AMD）今年將推出MI300 GPU，可能在輝達晶片供應受限之際搶攻市占。谷歌母公司Alphabet雖然持續深化與輝達在AI應用方面的合作，但也自行開發Tensor處理器（TPU）。亞馬遜也有自家的系統晶片，或可取代輝達的GPU。輝達目前在AI GPU市場的版圖高達9成，但無法保證能永遠守住領先優勢。