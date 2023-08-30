「強颱」蘇拉強勢來襲，高市議員鍾易仲痛批，先前817大雨時，中央管的澄清湖和地方管的抽水站，竟然同時發生重要水利設備故障，政府花大筆預算，水利設備卻如此不堪一擊，實在相當離譜，中央地方水利單位務必要在颱風來臨前全面檢修設備，絕不能再「落漆」。

鍾易仲指出，台灣過去2、3年沒有颱風，水利設備維護因而鬆懈。不久前的817大雨，澄清湖有2個水位測量器，結果自來水公司的碰到雷雨就故障，民間那個卻一點問題都沒有，實在很離譜。

另外，高市府水利局在青年路、文正路路口設了簡易抽水站，裡面有超音波水位計自動控制抽水機，它會在水位過高的時候自動偵測啟動。但沒想到817那天也因為雨量過大，水位計判讀異常，抽水機中斷抽水，造成附近大淹水。

鍾易仲質疑，若政府水利設備這麼不堪一擊，他不禁要問，那麼多預算是怎麼花的？市民的生命財產安全又要靠誰來維護？他希望中央地方水利單位務必要在這次颱風來臨前全面檢修設備，絕不能再「落漆」、「落鍊」。