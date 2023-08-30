迎接圓圓19歲生日，台北市立動物園30日特別準備造型蛋糕為牠慶生，有不少粉絲一早也聚集在大貓熊館搶拍圓圓吃蛋糕的可愛模樣，大貓熊館長陳玉燕分享，今年蛋糕很特別，基底是書的造型，上面記錄圓圓出生來台、兩次產仔等生活點滴，保育員們很有創意；有粉絲也說，圓圓笑起來特別可愛，希望牠可以陪大家久一點。

臺北市立動物園的大貓熊「圓圓」30日歡度19歲生日，保育員絞盡腦汁，運用大貓熊的日常食物製作專屬的「蛋糕」，圓圓現場開心大吃生日蛋糕。（圖／記者羅永銘攝影）

臺北市立動物園的大貓熊「圓圓」30日歡度19歲生日，保育員絞盡腦汁，運用大貓熊的日常食物製作專屬的「蛋糕」，圓圓現場開心大吃生日蛋糕。（圖／記者羅永銘攝影）

園方準備造型生日蛋糕，上頭用甘蔗拼出19字樣加上不同水果點綴，圓圓也吃得很開心。（北市動物園提供）

大貓熊館上午已有不少粉絲來搶拍圓圓享用造型生日蛋糕。（張芷瑜攝）

圓圓面對鏡頭吃蛋糕的可愛模樣。（林屏提供）

粉絲李小姐帶著印有團團圓圓圖案的壽桃分給園方及粉絲們享用。（民眾李小姐提供）

大貓熊館上午已有不少粉絲在玻璃窗前卡位，看圓圓享用造型生日蛋糕，上頭用甘蔗拼出19字樣加上不同水果點綴，還有小天使圖案代表離世的團團，陳玉燕表示，今年蛋糕很特別，基底是書的造型，上面記錄圓圓出生來台、兩次產仔等生活過程，食材都是用牠日常食物加上當季食物製作。

陳玉燕也說，保育員很厲害，很快就想到要呈現這主題，在冰上打上草稿後，再用食材拼出過程，她也分享，動物通常會從喜歡的食物開始吃，像圓圓第一個吃的是蘋果，再來是甘蔗，而這次也不例外的在圓圓開心吃蛋糕並拔掉甘蔗時，蛋糕就被翻倒。

至於民眾關心圓圓的身體狀況，陳玉燕說明，圓圓在健康檢查指數都良好，但牙齒先天上有問題，在飼養管理中會著重牙齒保健，每天幫牠刷牙，避免食物殘渣堵塞牙縫，造成牙齦發炎，也會減少餵食像竹桿這種較硬的食材，並定期替牠做牙齒Ｘ光追蹤，後續也會持續跟獸醫配合觀察健康狀況。

追貓熊3年的粉絲李小姐上午開門就來報到，還帶了印有團團圓圓圖案的壽桃分給園方及粉絲們享用，一同分享圓圓生日的喜悅，李小姐表示，一開始是來看圓寶，後來被團團很大叔的可愛行為圈粉就常來看貓熊，今天觀察到圓圓特別認真上班，從圓寶獨立後表情也比較放鬆，且圓圓笑起來特別可愛，希望牠可以陪大家久一點。

為了拍貓熊自學攝影、開設youtube頻道紀錄貓熊家族的點滴的10年資深粉絲林屏則說，從圓仔出生拍到現在，每隻貓熊都很喜歡，每天看就像家人一樣，當初聽到團團圓圓要來有關注，但因為要帶孫子比較忙碌，後來是圓仔出生那時才閒下來並開始追貓熊，幾乎每天都會來拍。

林屏也說，這次看感覺圓圓老了，吃蛋糕時行動力下降，走路速度、動作都比較緩慢，不像年輕時衝動，但圓圓很漂亮又聰明且母愛堅強、學習速度也快，深受不少粉絲喜愛，祝福牠身體健康，每天都能快快樂樂。