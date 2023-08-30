花蓮縣第4間「銀髮健身俱樂部」位在吉安鄉勝安村活動中心2樓，今揭牌啟用，盼將健康能量觸及社區每個角落。（羅亦晽攝）

花蓮縣第4間「銀髮健身俱樂部」位在吉安鄉勝安村活動中心2樓，今揭牌啟用，盼將健康能量觸及社區每個角落。（羅亦晽攝）

要活就要動！花蓮縣政府鼓勵長輩多運動，2021年起陸續在花蓮市、壽豐鄉成立3間「銀髮健身俱樂部」，供長者訓練肌耐力，減緩身體衰弱速度，廣獲好評，考量吉安鄉是全縣人口第二多城市，選在勝安村活動中心2樓打造銀髮健身俱樂部，今揭牌啟用，盼將健康能量觸及社區每個角落。

衛生福利部國民健康署統計發現，大部分長者日常運動偏好走路、散步，鮮少接觸肌力、平衡或心肺運動，容易導致肌少症，因此2021年起陸續挹注經費在全台129個社區低利用空間，成立銀髮健身俱樂部，鼓勵長者健身訓練肌耐力。

花蓮縣2年前獲國健署經費挹注，在慈濟大學成立全縣首間銀髮健身俱樂部，吸引社區長者躍躍欲試，在專業教練指導下操作健身器材，慢慢練出一身好體力，廣獲好評，接著相繼在碧雲莊社區、東華大學設立。

由於全縣3間銀髮健身俱樂部分別位在花蓮市跟壽豐鄉，唯獨中間鄉鎮吉安鄉沒有，加上鄉內65歲以上長者人數高達1.5萬，約佔全縣1／4，因此今年選在距宮廟近且是長輩時常聚集的勝安村活動中心設置全鄉第一座銀髮健身俱樂部，今揭牌啟用，讓吉安長輩也能享受健身運動的快樂。

衛生局長朱家祥表示，長者健身強度較一般運動高，需有教練在旁指導協助，因此4間銀髮健身俱樂部都透過產學合作，由鄰近大學相關科系師生提供長輩運動指導，增加青銀互動機會，讓學生在接觸長輩閒聊互動之餘，將運動習慣融入銀髮族的日常生活；明年預計在南區瑞穗鄉設置全縣第5座。

負責勝安銀髮健身俱樂部的慈科大長期照護研究所助理教授王錠堯表示，俱樂部後續會分析長輩運動前後的數據變化，運用在健康運動實證研究中心，了解在地老化現況，未來也會舉辦高齡阻力訓練講座暨體驗活動，培訓社區高齡運動指導志工，鼓勵更多長者跨出家門，延長健康餘命。

慈科大未來將會在勝安村銀髮健身俱樂部推動「個人專屬運動課表」，為期12周、每周上課2次，共24堂課（一堂課60分鐘），招收上限每班20人，限55歲以上，首度報名收費1200元，意者可致電0911-724245報名（王錠堯教授）。