鬼月禁忌多，房仲業者瑞奇分享，曾在鬼月帶一對夫妻去看凶宅，結果一踏出房門，男客人就臉色蒼白、腿軟跪坐在地，後來才知道男客人有靈異體質，進房以後看到2男1女，其中坐在客廳的男生更是在他踏出房間的時候吼說「滾出我的家，否則我就讓你死得很難看！」神奇故事引起網友討論。

房仲業者瑞奇在節目《震震有詞》上分享，一般在鬼月較少人會約看房，但窮比鬼可怕，因此現在逐漸開始有些人會在鬼月約看房。他就曾在鬼月帶一對夫婦去看房，才剛打開門，男客人隨即就瞪大雙眼看著自己的老婆，但一句話都說不出來。

瑞奇表示，當時他帶這對夫婦看了一下房子的結構，仔細介紹完了以後，三人走出房門，男客人的臉色異常蒼白，且立刻就腿軟到站不起來，整個人跪坐在地上，必須要有人攙扶，他忍不住詢問對方怎麼了，擔心男客人是否身體不適需要就醫。

瑞奇指出，事後才知道男客人有靈異體質，他一進去房子就看到客廳裡有個男生，到廚房又看到一個女生低頭看著地上，房間裡還有一個面色蒼白的男生。當他們要離開房子的時候，在客廳的男生怒吼說「滾出我的家，否則我就讓你死得很難看！」而她之後再也沒有帶人去看過那間房，據他所知，那間房子到現在都沒賣出去。

瑞奇表示，鬼月看房有些禁忌，即便不是去看凶宅，通常客人看完房子以後，他都會建議客人說，回家以前可以去大廟走一走，然後到外面晃一晃再回家。

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