P. LEAGUE+福爾摩沙夢想家球團30日宣布簽下奧地利、喬治亞混血大前鋒喬治・貝札尼什維利（Giorgi Bezhanishvili），他將在9月球隊新球季正式開訓前，抵達台灣加入團隊訓練。

貝札尼什維利表示，很感謝夢想家球團給予機會，「我知道夢想家是一個很團結的團隊，這與我的打球的風格不謀而合，期待能夠盡快加入訓練！」

談到首度來台獻技，貝札尼什維利說：「從小我就去過許多不同國家生活，不擔心自己的適應能力，我還聽說台灣人非常熱情，已經準備好要探索台灣文化，迫不及待要認識夢想家球迷們。」

夢想家總經理韓駿鎧認為，貝札尼什維利的打法全能，機動性很高，不但具有持球能力，可以擔任前鋒突破，也可在禁區造成對手威脅，韓駿鎧補充：「貝札尼什維利的球風注重團隊配合，在場上總有滿滿能量，期待他的熱情為全隊帶來正向的感染力，打出屬於福爾摩沙夢想家的團隊籃球！」

貝札尼什維利今年24歲，身高206公分、體重111公斤，主打大前鋒，畢業於NCAA一級伊利諾大學，大一到大三平均每場出賽21.4分鐘，繳出8.2分、4.3籃板，在2018-19球季，他在十大聯盟（Big Ten Conference）以54.2%投籃命中率和55.0%有效投籃命中率均排名第4，2021年他投入職業賽場，生涯至今曾加盟過NBA G聯盟大急流城黃金（Grand Rapids Gold）以及大學公園市天鷹（College Park Skyhawks）。