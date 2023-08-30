北市中山區中山北路一段今（30）日11時40分許發生一起恐怖意外。一名機車騎士行經中北路一段75號巷口時，前方一棵10餘公尺高大型楓香樹突然斷裂倒塌，當場砸中騎士，造成騎士重摔，血流滿面，並當場失去生命跡象，目前仍在醫院搶救。
警方獲報後抵達現場，並見一林姓機車騎士躺於地上毫無意識，後即刻封鎖現場並實施CPR急救，待救護人員到場接手處理，送往馬偕醫院。
目前中山北路一段外側車道目前封鎖中，員警於現場指揮交通持續管制中，並將釐清意外路樹斷裂原因。
北市中山區中山北路一段今（30）日11時40分許發生一起恐怖意外。一名機車騎士行經中北路一段75號巷口時，前方一棵10餘公尺高大型楓香樹突然斷裂倒塌，當場砸中騎士，造成騎士重摔，血流滿面，並當場失去生命跡象，目前仍在醫院搶救。
警方獲報後抵達現場，並見一林姓機車騎士躺於地上毫無意識，後即刻封鎖現場並實施CPR急救，待救護人員到場接手處理，送往馬偕醫院。
目前中山北路一段外側車道目前封鎖中，員警於現場指揮交通持續管制中，並將釐清意外路樹斷裂原因。
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