秋葵是台灣夏秋盛產蔬菜，而過去常聽到喝秋葵水能降血糖，是否為真？對此，營養師李婉萍提到，曾有研究指出，無論是整株秋葵或是萃取物，都有助降低血糖，但不包括秋葵水；食藥署也提醒，目前並無證據支持秋葵水能降血糖，務必持小心謹慎態度。另外，營養師分享，秋葵富含維生素A，若和礦物質鋅一同攝取，將有利維生素A的轉換，營養效果更加乘。

李婉萍先前在個人網站撰文表示，秋葵含有許多對維持人體健康的重要營養素，其不僅是補鈣理想來源，還能提高飽足感、控血壓、維護眼睛健康。此外，她還分享，根據一篇對抗糖尿病作用的研究論文指出，無論是整株秋葵或萃取物，都有助降低血糖，但不包括秋葵水。

至於為何秋葵能幫助血糖下降？李婉萍說明，除了膳食纖維外，其中的多醣體、多酚物質都能修復受損胰臟細胞，從而達到血糖恆定的效用；且經過煮沸或烘烤等烹調，都不會對秋葵抗糖尿病的潛力造成顯著影響。此外，秋葵含有的菸鹼素，也有助降低三酸甘油酯與膽固醇。

不過，李婉萍提醒，目前秋葵降血糖在動物研究上有幫助，但人體還不夠明確，認為血糖控制還是要從生活面開始，定期監測血糖更重要。

食藥署也表示，目前並無證據支持秋葵水有助糖尿病患降血糖，民眾應抱持小心謹慎的態度；並強調，秋葵屬於食品，無法取代治療糖尿病的藥物；治療糖尿病必須進行藥物控制與飲食管理，多管齊下，勿聽信偏方延誤治療病情時機。

然而，食用秋葵還是有很多好處，李婉萍更提到1技巧，因其富含維生素A，若和礦物質鋅一起攝取，將有利維生素A的轉換，營養效果加乘。建議可和海鮮一起吃，或將秋葵切成小段和蝦仁拌炒，做成秋葵蒸蛋或炒蛋，因蛋黃中也含有維生素A及葉黃素，護胃又養眼。