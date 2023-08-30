職場上有好的長官帶領團隊前進相當重要，但不少人身邊都有個無能長官，搞得工作環境烏煙瘴氣，拖累工作效率。微軟前人力資源副總裁Chris Williams列出4跡象判斷壞管理者，包括以自我為中心、過於在意枝微末節、害怕失敗且拒絕向下屬公開訊息。

Business insider報導，Chris Williams超過40年的職涯中，見過不少糟糕的管理者，他們多半以自我為中心，無論是出自於自負或恐慌，總是擔心自己在老闆眼中的形象，「往往是因為工作無法有成果，所以只關注別人的看法，且沒辦法進行團隊合作。」

此外，糟糕的管理者只在乎枝微末節，而不是業務上的成果，Chris Williams說：「他們對於遲到兩分鐘或經常去洗手間的員工感到不滿，跟蹤員工的一舉一動，而不是只在乎員工繳出怎樣的成績單。」

Chris Williams也提到，糟糕的管理者非常害怕失敗，「他們沒有將失敗視為團隊突破的必然結果，而是癡迷於完美，不尋找原因而是抓罪魁禍首，他們沒有讓所有人獲得學習、進步的機會。」

最後一點是，糟糕的管理者會無意義的囤積訊息，只為了讓自己保持面子，維持良好形象，「無法誠實告知下屬、團隊不可避免的危機，表面上是英勇的守護團隊，但其實是他們害怕形象受損，又害怕地位被挑戰。」

如果遇到不良管理者該如何是好？Chris Williams建議尋找出路，「他們可能會在職場上比你更長壽，並讓你疲憊不堪，精心營造的形象讓他們免受衝擊，就像末世的蟑螂一樣，糟糕的管理者會找到辦法讓自己生存。」