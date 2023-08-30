商周作圖嘲諷！侯競辦怒要求道歉 疑小編有個人不良動機 @ChinaTimes ​

《商業周刊》昨（29）日製圖分享各陣營2024總統參選人的政策，結果在國民黨參選人侯友宜的部分竟是「空景」還加上「…」的符號，引起藍營震怒。國民黨台北市議員詹為元質疑，商周在自身領域有一定的信譽及威望，不解為何會不善盡媒體查證責任，還在惡意汙衊侯後沾沾自喜，「你們是特定陣營明擺著的側翼？」

詹為元昨日在臉書表示，商周明明是一份以財經、商業為主的雜誌，卻以惡意詆毀的方式涉入政治圈議題，且不只連簡單的上網查詢都不做，甚至不主動詢問各參選人的團隊，就直接製作極度偏頗又充滿偏見的貼文，「這難道只是小編的惡趣味嗎？」

「如果有人做類似的圖，比較你們跟今周刊、經理人月刊、哈佛商業評論，然後惡意詆毀呈現草包樣，你們不會去提告嗎？」詹為元認為，商周並非匿名網路側翼，而是在本身的專業領域中擁有一定程度的信譽及威望，沒想到卻未盡媒體查證責任，惡意污衊侯友宜，「小編還在留言處沾沾自喜，請問適當嗎？還是你們是特定陣營明擺著的側翼？」

詹為元說，商周的相關行為，已經讓他這位長期讀者失去對這份刊物的尊重與信賴，「或許這樣的戲謔，讓你們在網路上能引起很大的迴響，而失去我這一位讀者，可能對你們來說也不痛不癢吧」。