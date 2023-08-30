被視為北京中央智囊，甚至有「國師」之稱的鄭永年日前指出，中美在亞洲的競爭愈發激烈，分權制度與單邊開放是中國推動東南亞國協共同發展、深化經濟合作，在東南亞制衡美國的關鍵。

華南理工大學公共政策研究院學術委員會主席、香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長鄭永年，8月18日在第四屆新時代沿邊開放論壇上發言時，提出上述觀點，香港中文大學（深圳）旗下公眾號「大灣區評論」近日刊出鄭永年的演講內容。

鄭永年首先提及分權政策在中國發展進程中的重要性，他指出，如果中國想要講好、做好沿邊開放的話，分權和產權制度的安排是非常重要的。如果中國的地方政府沒有一定程度的分權和產權（哪怕是使用權），沒有一定程度的自主決策權，沿邊開放推動起來就會比較困難。

沿邊開放指的是，中國在陸地與周邊國家接壤的地區擴大和加深對外經濟技術交流與合作。

鄭永年表示，東協現在所處的位置對中國的國際戰略非常關鍵。美國在盡力爭取東協，中國也在爭取，東協實際上已經成為了中美之間爭取的一個最主要的對象。

然而，鄭永年指出，中國與東協國家並沒有像美國那樣的同盟關係，如果中美之間真的發生衝突，大部分國家還是會跟著美國跑，因為他們的安全是美國安全體系裡的一部分。因此，在中國和東協的關係中，一定要避免和美國軍事競賽，把和美國的軍事競賽轉換到和美國進行經濟競賽，因為經濟也是中國在東協的優勢。

中國如何與東協開展經濟合作呢？鄭永年認為，中國需要進行單邊開放。他指出，中國的沿邊開放形式，不應是通過廉價商品傾銷、和當地民眾搶飯碗等小商人思維獲取資源。這樣的沿邊開放既沒有給當地創造就業，也沒有給當地創造稅收，當地的不滿情緒自然會滋生。

鄭永年提出，中國可以通過單邊開放政策，做出一些讓步和讓利，將沿邊開放作為一個可複製、可推廣的模式，這對雲南、對中國、對整個區域都會帶來益處。