為汲取日本推動鐵路安全改革經驗，交通部邀請日本鐵道安全改革的靈魂人物訪台，為期6天的行程透過工作坊、實地瞭解、專題研討等進行經驗分享與交流，日方代表指出，聽聞台鐵局明年要公司化，這或許是擺脫官僚主義的有效方式，但不是民營化就能解決所有問題，有時候甚至是民營化才產生事故，強調企業文化與官僚組織不容易改變。

2005年4月25日，日本JR福知山線發生嚴重事故，列車脫軌撞擊路旁大樓，造成107人死亡、562人受傷。事後日本社會與JR西日本公司都進行檢討，而關西大學教授安部誠治、事故遺族代表淺野弥三一以及《軌道：福知山線出軌事故：改變JR西日本的奮鬥》作者松本創，為推動JR西日本安全改革的代表人物，交通部長王國材邀請一行人來台，期待日方將推動安全改革的經驗提供給台灣參考。

松本創表示，安全改革不是空談口號，例如「安全最優先」、「不能再有事故」等，而是要有更具體的內容。他聽聞台鐵明年要公司化，這或許是擺脫官僚主義的有效方式，但不是民營化就能解決所有問題，甚至倒過來講，有時候就是民營化才產生事故，例如福知山線的悲劇。

松本創喊話太魯閣事故的罹難者家屬，就是身為被害者家屬，才有獨特的視野和觀點，才能找出不同的問題、講出不同的話，改革會是場漫長的戰鬥，家屬們一定要相信自己的力量。

淺野弥三一說，他在事故中失去了太太和妹妹，女兒身受重傷，比起追究事故責任，更應該找出事故原因，他也慶幸還好當時JR西日本的高層都願意聽他們說話。18年過去，淺野現仍在監督JR西日本公司的安全改革。

安部誠治指出，鐵路與社會發展有很大關係，可說是重要發展指標，而鐵路服務最重要的就是安全。日本在鐵路發展上算非常發達的國家，每天實際運轉的鐵路班次也是全世界最高，但在1960年代，平均每年有100多民眾在鐵路事故中喪生，福知山線事故後再也沒有這樣一次幾10人喪生的大事故，他希望接下來幾天的行程，能跟台灣方面有詳細討論。