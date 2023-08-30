烏克蘭無人艦攻擊克里米亞大橋（克赤大橋）

烏克蘭說，俄羅斯正沿著克里米亞大橋（克赤大橋）鑿沉一排船，以形成保護屏障，防止未來無人艇攻擊，而新衛星影像證實了這個說法。

據《動力》（The Drive）網29日報導，美國商業衛星公司星球實驗室（Planet Labs Inc）周二拍攝到的低解析度影像似乎顯示，有7艘部分沉沒的船隻就排列在大橋以南，彼此相距略超過1/10英里（約160公尺）。

而那距離刻赤海峽口與黑海交匯處以北約 15英里（約24公里）處，而幾乎可以確定，那正是烏克蘭無人艇曾發動攻擊的地方。烏克蘭7月17日出動「海寶」（Sea Baby）無人艇搭載了多達850公斤炸藥攻擊大橋，而那酬載量比其他任何已知的烏克蘭無人艇都多。

當時美國衛星公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）提供的衛星圖像顯示，橋北受到的損害最嚴重，而這意味烏克蘭無人艇最可能越過橋南，才在橋北引爆炸藥。

Russia Sinks Line Of Its Own Ships To Protect Kerch Bridge https://t.co/rgqSUxWiqz — The War Zone (@thewarzonewire) August 30, 2023

***UPDATE***#Russia has been placing block ships across the western approaches to Kerch Bridge, following #Ukrainian USV attack.



Reports suggest these are sunken ferries. #OSINT pic.twitter.com/7lZBDZeBtN — H I Sutton (@CovertShores) August 28, 2023

這座身價40億美元（1230億台幣）的大橋連通了俄羅斯，以及俄軍2014年起佔領的克里米亞半島。事實上，早在8月22日烏克蘭國防部情報總局（GUR）便說，俄羅斯打算在大橋附近鑿沉6艘渡輪，以防未來再遭無人艇攻擊。由於這些船沿著橋東鑿沉，正位於圖茲拉島（Tuzla Island）東南方，大船無法從下面通過。

當時烏克蘭國防部情報總局說，除了鑿沉渡輪外，俄羅斯還打算建圍欄。總局還說，烏克蘭鎖定大橋攻擊，是為了切斷俄羅斯的補給線。