孫盛希突破尺度，僅穿著內衣拍攝〈INFP〉MV。（滾石唱片提供）

孫盛希推出新歌〈INFP〉MV。（滾石唱片提供）

孫盛希希望透過MV傳達出INFP內心世界的澎湃。（滾石唱片提供）

孫盛希為全新第6張專輯籌備中，近日推出專輯開門主打歌曲〈INFP〉，MV預告片中孫盛希在成堆的女性衣物覆蓋下，從睡夢中甦醒，感受自身情緒的釋放，如同電影般，尋找著現實與理想的平衡點。孫盛希更透露為此次MV拍攝挑戰大尺度，搶先曝光上半身僅穿著內衣的側拍照片，自信展現好身材，並分享造型設計的初衷：「想要拋開一些負擔、包袱，做自己想做的一切，再多重視內心世界。」

孫盛希表示，希望透過MV傳達出INFP內心世界的澎湃，「那些心裡話、情緒、過多的思考與想像，都像是關在心中的房間裡」，最終是否能向世界展現真實的自己、又或是再度陷入屬於INFP的異想世界，將在MV裡呈現，讓觀眾各自體會解讀。

〈INFP〉MV以搶眼的紅色色調打造整體氛圍，其中主色「珊瑚紅」更是「INFP」人格的代表色，反映出INFP內心的澎湃與強烈。孫盛希笑說：「從來沒想過自己是屬於紅色的，之前想的比較多是黑白灰、淺藍之類。導演提案時提到，珊瑚紅包含著多種情緒的同時，也是富有創造力及善良的，我就覺得『嗯，很我！』覺得找到一個新的切面介紹自己，並且更了解自己。」

孫盛希也透露，很喜歡這次MV現場的美術佈置：「之前好像沒有嘗試過把一個空間完全變成另一種模樣，很喜歡用紙塑造出洞穴輪廓的牆面，現場很壯觀。最後去撕開牆面、找到出口，當下感覺也很像內心的某個地方爆炸了。」也期待MV上線，與歌迷完整分享腦海中的故事畫面。

她坦言，距離上次發片已經3年了，這次的設計剛好反應出她的心理狀態，「這樣的設計剛好也反應出我前陣子心理慌慌的狀態，花了蠻久時間才決定接下來該做什麼。」她也分享自己的紓壓方式：「一直以來喜歡看星座或塔羅，還有一些鼓勵人的語錄、心靈雞湯影片，也喜歡找時間去接觸大自然、頌缽、精油、按摩療程等等」，希望每個人都能坦誠面對自我、與內心對話，並找到屬於自己的出口。