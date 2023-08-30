渣打銀行表示，在9月1日即將實施的進階版的陪產假中，將現行10個工作日的支薪陪產假基礎上，新增18周的渣打員工支薪陪產假，讓爸爸們可以靈活利用共20周的時間，照顧配偶與新生寶寶。同時，銀行原有10個工作日的支薪領養假，也同步延長到20周，適用於領養年紀5歲以下的小朋友，讓迎接家庭新成員的爸媽能有更充裕的時間，在工作與生活中找到適合自己的平衡點。

渣打銀行積極推動多元、共融、以人為本的友善工作環境，讓員工能安心、自在發揮所長，展現最好的一面。此外，為了打造全方位幸福職場，渣打銀行也實施彈性工作安排，讓員工可以按照工作特性與需要安排居家辦公，或視需要使用每年7天的家庭照顧假（不給薪），適用對象不分家庭組成型態，落實多元與共融的企業文化。

透過「多元共融委員會」，渣打銀行表示，該行更針對性別平權、弱勢平等、性取向平權、身心福祉及多元供應商等五大主軸由來自行內不同單位的成員成立工作小組，-不僅體現多元特質，也讓推廣過程激發出更多創意火花，把影響力延伸至銀行的每個角落。