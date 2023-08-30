這次的綠色循環融資案主要由沃旭能源母公司（Orsted A/S）提供擔保，吸引了公股銀行、本地銀行、外商銀行等參與並超額認購，其中台灣銀行、中國信託商業銀行以及法國巴黎銀行台北分行共同擔任主辦與管理銀行，參與簽約的銀行包括台灣銀行、彰化商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、土地銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、合作金庫商業銀行、中國輸出入銀行、中國信託商業銀行、法國巴黎銀行台北分行、星展銀行、玉山商業銀行、摩根大通銀行、台新國際商業銀行等。

沃旭能源集團財務與資本管理資深副總裁Kasper Kiim Jennsen表示，這項永續連結循環融資案的意義不僅只是表面上的金額，更重要的是彰顯沃旭能源對永續發展的決心，很高興可以獲得本土金融夥伴與外商銀行的支持，沃旭透過企業融資持續推動台灣離岸風電發展，同時也承諾採取永續方式建制綠能。

沃旭能源台灣董事長汪欣潔在致詞時也說，這產業現況需要來一點好消息，也透過這個慶祝典禮來感謝15家銀行，透過沃旭母公司的擔保，讓銀行可以參與，不僅可以活絡資金、參與離岸風電的建置，在市場上創下很好的里程碑。外界相當關心沃旭第一階段離岸風場900MW的進度，汪欣潔指出，目前儘速安裝最後階段，已完成97座風機安裝、也創下台灣離岸風場的歷史紀錄，也是台灣海峽的遠岸風場上第一個風場業者，估算已經創造7,000個就業機會。