台北市長蔣萬安昨主動向上海請託，希望引進小貓熊來台北，替動物園小貓熊更新血緣。台北市立動物園今表示，園內具繁殖能力的小貓熊都是堂兄弟姊妹，彼此交配會有近親繁殖的問題，若能與上海動物園合作繁衍，園方樂觀其成，期許市府從上海返台後帶來好消息。

台北市長蔣萬安29日晚間參加上海市政府的歡迎晚宴，並在宴前與上海市長龔正會唔，據了解會中蔣萬安主動替北市動物園向上海方請託，希望引介小貓熊來台北。蔣萬安30日受訪時解釋，北市動物園的小貓熊血緣亟需更新，而上海動物園的小貓熊基因正是北市想要的，所以很希望藉由雙城論壇這樣的平台能夠合作。

動物園發言人曹先紹表示，園內共5隻雄性、3雌性小貓熊具繁殖能力，但因為牠們全由2014年從福州大熊貓研究交流中心引進台灣的小貓熊「歡歡」、「美可」跟「YY」產下，讓他們彼此繁衍會有近親繁殖風險，因此，如何與全世界動物園合作，變得相當重要。

他表示，很高興蔣萬安之前到訪園內，仔細聆聽同仁心聲，並把握機會向外界表達台北市立動物園的需求。

曹先紹指出，台北市立動物園是全台唯一養育小貓熊的單位，但中國大陸有許多動物園或單位養育小貓熊，其族群管理壓力自然較小，如果上海動物園擁有適婚年齡的個體且與台北市立動物園小貓熊的親緣關係不近，交換個體做繁衍，對彼此都有好處。

曹先紹表示，蔣萬安用市長的格局替園方開頭，相信上海方會諮詢專家意見作出回應，期許蔣市府能帶回好消息。