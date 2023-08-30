捷運三鶯線首列車於本月11日運抵三峽機廠，新北捷運局今（30）日舉行揭幕儀式，讓首列車正式在眾人面前亮相，新北市長侯友宜親自到場了解列車進駐情形，他強調三鶯線對三鶯、樹林地區的觀光休閒產業以及上班通勤族幫助很大，未來還要與八德綠線結合，讓基北北桃變成一個共同生活圈。

三鶯線的列車外觀「萬里藍天、悠遊峽谷」為主要視覺意象，是將近10萬市民票選出來的結果，與環狀線列車不同之處，在於車廂連結處走到增加寬度由76公分增加到110公分，更便於民眾通行，另外車內外全採用LED燈具照明，可達到節能減碳的目的，車頭設置攝影機可隨時監控行車狀況也是全國首創。

侯友宜表示，等了很久的三鶯線首列車終於在8月份到了三峽機場，這段期間當中，三鶯線施工碰上俄烏戰爭導致原物料上漲以及缺工的問題等多種挑戰，讓這條路線的建設特別辛苦，自己任內完成環狀線第一階段、淡海及安坑輕軌，都沒有一條比三鶯線辛苦。

侯友宜說，因為三鶯線的施工非常困難，很多路段合龍要跨越高速公路，所以每天都很緊張盯著捷運局長，因為要是有東西掉下來都是非常不得了的，尤其之前發生倒塌事件，所以一再強調公共安全一定要做好，不過在極大的困難當中，施工團隊還是全力推動進度，也很開心能夠迎來首列車。

侯友宜強調，列車抵台前經過日工廠經過非常嚴密的檢查及測試，來台之後未來還要進行靜態、動態以及耐久性測試，並且一定要在2025年底全部測試、完工，通車後可以減少台北將近20分鐘的時間，尤其對三鶯、樹林地區的觀光休閒產業及上班族通今有很大的幫助，未來都市規畫及都市更新更要隨著捷運開發並肩一起走，帶動人口進入產業園區。

有關三鶯線的進度，捷運局長李政安表示，11月開始會以每個月2列車的速度運抵三峽機場，到明年9月全數運抵，高架段也會在今年12月29日合龍，代表朝2025年完工的目標邁進一大步。

捷運局補充，三鶯線整體計畫進度至7月底已達70.61％，機場主變電站、主維修廠、行控中心及駐車廠均持續施作中。未來起點LB01站與板南線頂埔站共構銜接，延伸桃園八德銜接桃園綠線，與機場捷運及板南線形成三環六線的「第三環」，建構北北桃捷運生活圈。