金警針對位處交通要衝之學校編排護童勤務，保護學生上、下學安全。(圖／警方提供)

全國各級中小學今(30)日開學，各校門口一早便擠滿了愛心送學的家長們及學生，車水馬龍。為守護學童們上下學時「行」的安全，金門縣警局各分局同步啟動「護童專案」，結合學校保全及導護志工老師等民力共同協助維護校園周邊交通、疏導車流、引導學生過馬路，守護孩子們上、下學的安全，讓所有學童都能快樂上學、平安返家。

金城分局針對轄區內學童眾多、交通要衝之學校編排護童勤務，在上、下學的時段保護學生安全，除配合學校需求外，並實地觀察各學校上、放學時段，有無危害學童安全危險因子等易受害風險，加以綜合評估，適時向學校反映並疏導校園周邊交通秩序，共同提升校園周邊安全。

金湖分局表示，地區學童的安全需要大家共同重視與守護，轄區派出所啟動護童勤務及落實校園安全檢測工作，定期與學校做橫向連繫外，並不定時派員與學校合作進行犯罪預防及交通安全宣導，夜間及深夜時段更加派員警強化校園周邊之巡邏，期能打造學童安全、快樂學習的成長環境，預防校園安全問題。

金城分局也表示，開學後上、放學時段除了加強巡邏，巡查校園周邊外，也會主動到校宣導交通安全，喚起學童危機意識，並教導學童應變處置方式，減少並降低遭到危害的可能，希望與校方、家長及社區力量共同結合，打造一個讓學童安全無虞，快樂學習的成長環境。

金湖分局呼籲家長，在接送子女上、下學時，除遵守道路交通安全規則外，騎乘機車一定要戴安全帽，上車後要記得繫上安全帶，到達學校的接送區時，不要貪圖方便併排停車，行經路口時一定要走斑馬線，並且要注意左右來車。

警方也提醒駕駛朋友，行經學校周圍務必減速慢行，家長守法不僅能降低交通事故發生，對小朋友也是最好的身教，期許大家共同打造安全友善的學習道路。切記「道路千萬條，交通安全第一條。」