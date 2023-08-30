期交所鑒於夜盤交易量日益成長，近年國際政經事件頻傳，全球金融市場波動加劇，在今(112)偕同業者推動三項強化夜盤風控措施，包括日夜盤收盤後壓力測試作業、夜盤風險警示服務及日盤盤前帳戶風險資訊優化，協助交易人瞭解帳戶風險變化，適時採取因應措施。明年也將建置「交易人風險偵測平台」，提供交易人評估風險數位工具。

期交所指出，102年以前，期貨市場各期貨商風控相關名詞及計算方式不盡相同，易產生混淆與誤會，102年協同期貨公會實施期貨商交易及風險控管機制，統一訂定風險相關作業、專有名詞及計算公式等，並建置期貨商申報交易人權益數機制，透過期貨商向期交所申報交易人保證金權益總值等資料，提升期貨商客戶保證金專戶權益保護。

106年夜盤交易推出，在兼顧交易人作息及考量商品標的於盤後交易時段是否開盤，訂定豁免代為沖銷機制，並建置夜盤市場風控機制，包括夜盤交易時段對結算會員風險警示查詢及自動通知機制，幫助結算會員在夜間人力配置有限下，仍可充分了解其保證金使用狀況及整體風險，採取適當措施。

108年參酌國際監理機構保證金訂定規範，提高保證金風險涵蓋天數為2日，並納入景氣循環因素，保證金調整機制亦參採多項指標，可隨市況波動或因應政經、金融情勢，機動訂定妥適保證金。另期交所亦評估市場參與者結構及交易策略，於混合部位保證金計收方式增加混合部位風險保證金(C值)，以實質強化交易人風險意識，提昇市場安全。