嬰兒打針大哭大鬧，是不少新手爸媽的夢魘，不過最近科學家找到解決辦法。美國費城湯姆士傑佛遜大學（Thomas Jefferson University）的研究團隊發現，在新生兒打針時播放具有鎮靜效果的音樂，可以有效緩解疼痛。這是進行類似研究，成果已發表在《自然》（Nature）期刊上。

根據科學警報網站（Science Alert）報導，研究人員與紐約一家社區醫院合作，對100名出生僅2天的新生兒進行研究。一半的嬰兒在進行腳跟採血之前，先聽大約20分鐘莫札特搖籃曲，另一半則在寂靜無聲的環境中等待。而且實驗期間，父母不被允許抱小孩。

美國最新研究顯示，新生兒打針時聽莫札特音樂，能有效緩解疼痛不適。

研究人員透過臉部表情、哭聲、呼吸、肢體動作和警覺度等指標，來對嬰兒的疼痛程度進行評分。結果發現，在打針前和打針期間聽莫札特的新生兒，痛感程度「明顯降低」。過去醫院在為寶寶們扎針前，通常是給予蔗糖來舒緩疼痛。

研究人員認為，這可能是因為音樂轉移了嬰兒的注意力，讓他們因此忽略疼痛。歌曲的節奏、和諧度或旋律中有某種關鍵元素，可以對大腦產生緩解疼痛的效果，即使他們從未聽過音樂。

過去也有研究顯示，音樂能大幅減少成年人的疼痛感知，但以成年人為實驗對象有個缺點，那就是無法分辨結果是天生如此，或是後天學習得來。

接下來研究人員將進一步探索，父母的聲音能否對新生兒產生相同的舒緩作用，也會比較不同類型音樂緩解疼痛的差異。