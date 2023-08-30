還在人海中找尋另一半嗎？彰化市公所推出 「戀愛1＋1」愛情課堂2.0版，明天起受理報名，為鼓勵未婚的有情男女參加，每個階段都有優惠與好禮，學滿為期4周的愛情課堂，還可參加未婚聯誼活動，找尋生命中的真命天子（女）。

彰化市公所獨創的「戀愛1＋1」愛情課堂，首發就成為各界熱烈討論的焦點後，再升級推出愛情課堂2.0版，自8月31日至9月25日，民眾可持三個月內個人戶籍謄本至彰化市立圖書館一樓服務台報名，額滿為止，10月15日起上課4週。

愛課堂分為3個班，包括「戀愛有方法．從團體中探索自己」、「烘焙新樂園」與「桌遊與社交技巧」。每班招收30名學員，上完課後，於11月12日在老人文康活動中心舉行未婚聯誼活動。

彰化市長林世賢說，愛情課堂2.0版，推出全方位幸福滿點，從報名、上課、結婚到蜜月，每個階段都有優惠和好禮，包括「女神專案」、「配對禮」、「戀愛禮」、「結婚禮」以及「蜜月禮」等。

林世賢表示，這麼多好康的未婚聯誼活動和課程，全台僅有，邀請所有未婚青年男女相揪來參加，一起讓幸福滿點！

他同時加碼預告好康，年底前將以戶外野餐的方式，舉辦愛情課堂同學會，邀請首發團與2.0版的學員共同參與，讓學員藉此充分交流，從相識、相知到邁向家庭的幸福之門。