澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，將於10月14日舉行具里程碑意義的原住民權利公投，為澳洲與其原住民少數群體的關係締造一個決定性時刻。

綜合法新社和路透社報導，澳洲選民將以公投決定是否支持修憲建立「國會之聲」（Voice to Parliament），一個針對影響原住民和托勒斯海峽（Torres Strait）島民議題，向國會提供建言的原住民委員會。

澳洲對憲法做出任何修改，都須舉行全國公投。

艾班尼斯在為這場具約束力的公投敲定日期時表示：「那一天，每個澳洲人都將有個千載難逢的機會，讓我們的國家團結在一起，你們可以讓這個國家變得更好。」

「我敦促所有澳洲人投下贊成票。」

倘若公投通過，澳洲原住民將首次獲得憲法承認。

他們也將獲得憲法賦予的權利，就影響其自身事務的法律給予國會議員建言。

目前，「國會之聲」支持率在民調中落後，讓各界擔心公投失敗可能損害種族間的關係，傷害澳洲在全球的聲譽，並浪擲一個難得機會，來減少社會中普遍存在的不平等。

支持派認為，投下贊成票將有助修復與原民社區的緊張關係，讓國家更為團結；若干反對者則主張，此舉將導致澳洲因種族不同而分裂，並將過多權力交給原民機構。也有人認為，「國會之聲」將淪為僅具象徵性而無實權的組織。

澳洲公投立法的門檻很高，公投的全國贊成票必須超過50%，且6個州中至少4州的贊成票超過50%才能通過。

在過去19次公投中，44項修憲提案僅8項成功過關。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1120830