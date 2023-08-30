日媒報導，位於日本熊本縣菊陽町的台積電熊本廠為消弭外界疑慮，已於今年7月委託業者試抽當地1萬2000噸地下水，而自來水公司在周邊多處地點檢測地下水位並沒有出現問題。

日本共同社、熊本日日新聞報導，台積電熊本廠預計2024年開始量產，單日用水需要1萬2000噸，相當於菊陽町及周邊共11個市町村約3%的地下水使用量。

相關人士透露，台積電委託的業者於7月19日從廠區內挖掘的7口井中，用了24小時試抽共1萬2000噸地下水，自來水公司之後在周邊約20處地點檢測地下水位後，沒有出現問題。

由於熊本市等地區的自來水全部取自地下水，試抽地下水是為了消除外界對可能造成地下水位下降或枯竭的擔憂。

台積電熊本廠已向菊陽町公所提出未來運作時要抽取地下水的許可申請書。申請時需要附上抽水設備等相關文件，熊本縣政府之後會審查是否核准申請。

根據熊本縣「地下水保全條例」規定，包含菊陽町在內的熊本市周邊「重點地區」內，若抽水設備達一定條件就需要獲得知事許可。而企業主必須跟預計設置抽水設備的地方政府事前協議，並實施抽水測試後，向當地政府提出許可申請書。（譯者：楊惟敬/核稿：黃名璽）1120830