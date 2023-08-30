第80屆威尼斯國際影展今（30）日登場，導演陳芯宜受邀擔任「沉浸式競賽」單元評審團主席，及河床劇團的VR新作《彩虹彼端》入選「沉浸式年度精選」單元；文策院也在「沉浸式內容市場展」設立實體和線上臺灣館，展現臺灣在沉浸式內容創作的產業優勢。

同時舉辦的「威尼斯市場展」中，有《雲在兩千米》和《放開你的頭腦》兩部臺灣VR新作，參與「合資市場展」沉浸式內容項目。

今年威尼斯影展「沉浸式單元」包含「競賽」、「年度精選」與「VRChat 世界藝廊」三個單元。去年以《無法離開的人》在競賽單元獲得最大獎「最佳體驗」的導演陳芯宜，今年應邀擔任該單元評審團主席，是「沉浸式單元」在影展成立以來首次由臺灣創作者擔任評審，帶領評審團，從來自世界各地的28部競賽作品中選出今年大獎得主。

6月甫於紐約翠貝卡電影節「新銳競賽」單元進行世界首映的河床劇團作品《彩虹彼端》，也成為「年度精選」單元9部入選的非世界首映作品之一。

在市場展方面，陳芯宜的VR新作《雲在兩千米》，改編作家吳明益同名短篇小說，及獲得文策院2022年「未來內容製作支持計畫」的《放開你的頭腦》，為導演周東彥VR新作，積極尋找國際合作夥伴。

文策院也將在威尼斯當地時間9月4日舉辦臺灣文化科技論壇，以「臺灣未來內容產業的驅動與跨域」為題，讓國際進一步認識臺灣產業，看見與臺灣共製、合作的可能性，也展現過去幾年跨域共創的成果。

臺灣電影在威尼斯影展的競賽單元與市場展也有斬獲，在平行競賽單元「威尼斯日」，有金馬獎最佳新導演張吉安的新作《五月雪》入選，為文策院「國際合作投資專案計畫」支持的臺灣、新加坡及馬來西亞合製作品。

以發掘電影新秀著名的「國際影評人週」單元，有演員李鴻其自編自導自演的《愛是一把槍》入選。曾入圍金馬獎最佳新導演的黃熙，這次則以新作《Daughter's Daughter》入選「合資市場展」劇情長片項目，尋求國際合資的機會。金馬影后舒淇也在威尼斯影展擔任主競賽單元評審，成為臺灣首位完成歐洲三大影展評審滿貫的影人。