日本演員高橋一生及導演渡邊一貴將在下月攜手來台為電影《岸邊露伴在羅浮》（Rohan at the Louvre）宣傳，這也是他繼2018年來台為日劇《我們的奇蹟》造勢後，暌違5年再度登寶島，9月15日至17日將有一連串的宣傳活動。

該片是根據累積銷量超過1億冊的日本人氣漫畫作品《JoJo的奇幻冒險 不滅鑽石》改編而成的真人電影，漫畫原作是荒木飛呂彥於2009年受邀參與法國巴黎羅浮宮的特展「羅浮宮漫畫邀請展」（Le Louvre invite la bande dessinée）而推出的衍生作品，這也是荒木飛呂彥第一部彩色單行本作品。此外，荒木飛呂彥是首位在羅浮宮參展的日本漫畫家，羅浮宮是世界上最負盛名的博物館之一，收藏了來自世界各地的藝術品，荒木飛呂彥也因此備受關注。

電影描述岸邊露伴在10年前投稿漫畫處處碰壁時，邂逅了美麗的少婦「藤倉奈奈瀨」，意外得知羅浮宮收藏一幅「世界上最黑暗的畫」。10年後，已是全球知名漫畫家的露伴，為了親睹這幅畫作，潛入了不為人知的羅浮宮地下隧道，卻遭遇一連串驚悚駭人的事件。除了高橋一生擔當主演外，並請到飯豐萬理江、木村文乃、長尾謙杜等實力派演員共演，並遠赴法國巴黎取景，拍攝地點不只有羅浮宮裡，場景還包含香榭麗舍大道、凱旋門、亞歷山大三世橋、卡魯塞爾廣場等，場面超華麗。

《岸邊露伴在羅浮》將於9月22日在台上映。