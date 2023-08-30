爭議網紅鄧佳華日前宣布，以「為了民進黨高雄市議員黃捷、立委賴品妤」等理由申請加入民進黨，然而，有民進黨內部人士透露，鄧曾犯下性騷擾案件，所以他不可能入黨。消息一出引發網友熱議，許多人直呼，民進黨先前爆出大量性騷案件，現在卻稱對性騷零容忍，而拒絕鄧佳華入黨，「真是笑死人」。

鄧佳華近日多次發文向黃捷示愛，如稱會為了黃改變自己、打敗「館長」陳之漢，他28日更在臉書Po出加入民進黨的申請表，還發下豪語，說自己會成為民進黨主席。但消息傳出，有民進黨內人士表示，鄧佳華在2021年時因性騷網紅「星宣」，被判拘役40天，以及民事賠償13萬元多，民進黨對性騷擾零容忍，所以不可能核准他入黨。

鄧佳華被拒絕一事今（30）日也在網路發燒，雅虎新聞平台下方就有網友留言表示「民進黨對性騷擾零容忍，好沒有說服力的說詞」、「民進黨不是裡面都性騷人士居多嗎？怎麼不讓人入黨了」、「真心覺得他跟民進黨很配」、「性騷犯加入性騷黨不是剛好嗎」、「民進黨不是性騷大本營嗎」、「就你民進黨最嚴格，然後爆出最多性騷擾案件，真的是笑死人」。