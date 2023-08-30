行政院長陳建仁日前表示，自打詐綱領1.5版實施以來已具「初步成果」，民眾黨立委陳琬惠今質疑，今年7月的投資型詐騙案件數高達1042件，對比去年同期幾乎翻倍成長，「請問陳建仁，這樣的打詐成績您滿意嗎？」

陳琬惠指出，國人飽受詐騙所苦，號稱打詐國家隊的政府卻完全失能，不僅詐騙案件數節節攀高，陳建仁還大內宣稱打詐已「初具成效」，顯然是沒把人民的苦痛放在心上。

陳琬惠表示，根據她向警政署調閱的資料，今年7月的投資型詐騙案件數高達1042件，為最常見的詐騙犯罪手法，佔所有詐騙案件比例近3成；令人震驚的是，對比去年同期，投資型詐騙案件數竟然幾乎翻倍成長，再次凸顯政府打詐成效不彰。

陳琬惠說，去年7月，行政院頒布打詐綱領1.0版，並成立打詐國家隊；今年5月底打詐辦公室揭牌成立，6月行政院核定打詐綱領1.5版，結果詐騙案不減反增，打詐國家隊到底打到哪裡去？

陳琬惠質疑，何況，今年5月底修正通過的《證券投資信託及顧問法》，已於6月正式上路，信誓旦旦地要抑制網路投資詐騙，結果不僅被揭露開罰數掛零，投資型詐騙案件數也不見減少。

陳琬惠說，請問陳建仁，這樣的打詐成績您滿意嗎？也請問打詐辦公室，翻倍成長的投資型詐騙案件數，打算要怎麼處理？