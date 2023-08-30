新竹市政府考量民眾活動中心長期閒置，周邊商家林立，停車一位難求，市府今年初完成民眾活動中心停車場，提供小汽車28格，但民眾陳情東門商圈機車停車空間嚴重不足，市府決定於9月2日起，於假日期間試辦民眾活動中心停車場調整為機車專用停車場，預計可停放機車約150台。

市府交通處長倪茂榮表示，市府5月1日在多處商圈熱點小區域試辦機車計時收費，讓願意付費且有臨停需求的民眾停車，辦理成效良好。

考量東門商圈假日機車停車需求殷切，雖有畫設路邊機車停車格，但因停車需求甚高，且停車時間長、周轉率低，導致有需求的民眾找不到停車位，進而產生違規暫停或併排停車的狀況。

倪茂榮說，民眾活動中心停車場今年1月營運至今，市府接獲民眾陳情，因周邊已有晶品城停車場可紓緩汽車停車需求，因此希望將民眾活動中心停車場調整為機車停車場，解決周邊機車停車空間不足困境。

市府參考過去試辦機車計時收費模式，在將在9月起的假日試辦民眾活動中心停車場改為機車專用停車場，讓有臨停需求的民眾停車，並經市會議決議同意試辦。

交通處指出，民眾活動中心停車場9月假日（不含23日補班日）調整為機車專用停車場，在9月2日開始實施，每周六、日8時至22時收費，費率為每小時10元，當日當次上限30元，市府也將派人員協助引導民眾依序停放車輛。

交通處提醒，9月假日試辦期間僅開放機車停放，非假日期間仍維持汽車停放，市府將藉由試辦蒐集民眾使用意見，也分析停車使用情形，於試辦1個月後評估民眾活動中心停車場使用方式。

新竹市民眾活動中心停車場機車東門商圈