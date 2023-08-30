新竹「翁黃非法中人詐騙案」，被害民眾各別拿到的「徐則浩」收據，發現簽名字型完全不一樣。（投訴民眾提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣出現「翁黃非法中人詐騙案」！有20多位購屋民眾向縣府申訴，購買預售屋遭非法中人詐欺，金額達4500萬元，縣府地政處稽查相關業者正式立案6件，調查發現有4件發生在平均地權條例修正實施之前，行為人不具經紀人資格從事仲介行為事證明確，且違規情節嚴重，先依「不動產經紀業管理條例」第32規定，加重裁罰每件各20萬元，總計80萬罰鍰。關於偽刻印章冒名涉嫌詐欺部分，則移請新竹地檢署偵辦。

地政處指出，翁黃2位行為人另有2件涉嫌炒作房市，干擾交易秩序，違反平均地權條例，該處就構成要件及適法性部分，繼續調查中，最高將處以100萬到5000萬元罰鍰，並按不動產交易戶數處罰。

被害民眾組成自救會7月透過林禹佑議員向縣府申訴，指翁姓及黃姓男子在去年中看準消費者急於購屋心態，虛設「徐哲浩」為出賣人 ，向其表示徐當時簽約已付訂金300萬，徐想獲利300萬元，另酌收仲介費40萬合計640萬，匯至黃男指定戶頭。

因建設公司建案多須在完工之後，才能轉讓的規定，翁黃2人為取信被害消費者，偽刻建設公司同意轉讓的簽章，並由另一同夥李姓營業員分別出面，交付具名「徐哲浩」已收款的偽造收據。

購屋民眾各別拿到的「徐則浩」收據，簽名字型完全不一樣，加上遲遲未交互讓渡書，後來在LINE群組發現有其他受害人也有同樣情形，始驚覺可能被騙，向黃男要求退款，但沒有下文。目前已知被害消費者有20多人，被騙金額從30萬到1050萬不等，合計被騙總金額高達4500多萬元。

地政處指出，平均地權條例新制7月1日上路後，過去預售屋紅單或買賣契約轉售行為已屬違法，同時明定禁止交易炒作行為，以維護不動產市場秩序及扼止不法行為。民眾可提具體事證對不法行為提出檢舉，經查獲屬實，可依裁罰收繳金額30％核發檢舉獎金。