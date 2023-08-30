昨(29日)是謝霆鋒43歲生日，近來深陷戀愛甜蜜的他罕見在臉書上傳了一張「親吻照」，但對象不是女友王菲，而是愛犬Mustard，他開心寫下：「Happy Birthday to Us」，而同一時間有網友直擊王菲結束在大理的旅行匆匆返回北京現身機場，網友推測天后此行應該是特別回來替男友祝賀生日，但也有一說指謝霆鋒人在香港。

王菲和謝霆鋒2014年世紀復合，此後不斷有流言唱衰兩人分手，今年3月王菲高調在機場和男友牽手，陪謝霆鋒回香港工作，重現當年的「世紀一牽」，香港媒體更拍到王菲以女主人之姿住進謝霆鋒豪宅，等男友下班，等謝霆鋒工作完成飛回北京時，他還趁四下無人偷摸王菲的背，濃情密意模樣被網友虧是「最強戀愛腦」。

昨逢謝霆鋒43歲生日，低調的他雖然沒曬出和女友合影，但被愛犬偷襲狂吻憋笑的他，表情相當春風得意，而當天恰好有網友直擊王菲風塵僕僕趕回北京，身邊還有助理幫她拖行李，有網友猜王菲應該是特別趕回愛巢替男友慶生，但《東網》卻報導，其實謝霆鋒昨天人不在北京，而是在香港，真相令外界霧裡看花。

而昨天另一位天后容祖兒特別發文祝福謝霆鋒生日快樂，可見他人緣之好。先前謝霆鋒也捲入李玟《中國好聲音》風波，被網友爆料是該節目的「清流導師」，「只有謝霆鋒最真實，最有自己原則。節目組高管控制不了他，都還是多次邀請他才來的。謝霆鋒本人也拒絕學員花錢保名額的優勢，在他那裡行不通」，並稱謝霆鋒後來就不想再參加該節目，「可能早就看透了一切」。